Финансирование развития курортов Ставрополья вырастет на 40%

04.12.19 15:58

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 1,7 млрд рублей направят в 2020 году на развитие социальной инфраструктуры городов-курортов Ставропольского края, сообщает пресс-служба губернатора региона по итогам его участия в форуме "Инвестируй в Кавказ".

"В этом году на развитие социальной инфраструктуры в городах-курортах Кавминвод направлено 1,2 млрд рублей, в следующем году на эти цели будет выделено уже 1,7 млрд", - сказал глава региона Владимир Владимиров, слова которого цитирует пресс-служба.

Таким образом, в будущем году финансирование развития курортных городов края вырастет на 41,7%.

Ранее со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко сообщалось, что регионы СКФО до 2024 года получат 200 млрд рублей господдержки на реализацию нацпроектов. Он подчеркнул, что часть средств будет направлена на развитие туризма.

"За последние годы созданы туристические центры практический в каждой республике округа. Эта работа будет продолжаться", - сказа Мутко на форуме "Инвестируй в Кавказ" в среду.

Форум "Инвестируй в Кавказ" 3-4 декабря проходит в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).