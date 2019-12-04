Из Сирии в РФ планируется вернуть 146 российских детей

04.12.19 16:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила о планах по возвращению из Сирии 146 российских детей.

"Мы сейчас возвращаем с территории Дамаска. Планируется забор ДНК. Наша мечта, что это будут все дети, которые находятся по нашим спискам и уточнены той стороны, это 146 детей", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса" в среду.

Она отметила, что российские дети могут находиться и в лагере Аль-Холь, но пока то, как работать в этом лагере, обсуждается.

Кузнецова сообщила, что детей могут возвращать маленькими группами - по три-пять детей, как только будут готовы документы, такая возможность есть.

Однако омбудсмен отметила, что пока еще не все российские родственники детей сдали ДНК, чтобы можно было сравнить.

Всего в Россию возвращены 122 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет из Ирака и четыре ребенка из Сирии. В основном они находились в этих странах в лагерях, тюрьмах, приютах, кто-то - с одним или двумя родителями, участвовавшими в боевых действиях, у кого-то родители погибли.

Ранее Кузнецова сообщала, что для определения гражданства у 49 детей в тюрьмах и лагерях Сирии взята проба ДНК.