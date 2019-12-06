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06.12.19 15:58
Более 200 тыс. человек спасли в 2019 году сотрудники МЧС РФ
"Благодаря решительности и самоотверженности, высокому профессионализму наши сотрудники спасли более 200 тыс. человеческих жизней. Это и есть самый высокий результат работы для всего ведомства", - заявил министр в ходе церемонии награждения лауреатов фестиваля по безопасности и спасению людей "Созвездие мужества".
Министр отметил, что МЧС России совместно с другими ведомствами за 2019 год противостояли крупномасштабным чрезвычайным ситуациям, провели множество спасательных и гуманитарных операций.
В рамках фестиваля определили лучших спасателей чрезвычайного ведомства в 15 номинациях и выявили 11 лучших подразделений МЧС. Среди них пожарные, спасатели, кинологи, горноспасатели, водолазы, летчики, врачи, психологи и пиротехники.
"Вручение наград – это высокая оценка вашего труда. Благодаря вашей самоотверженной работе министерство с честью выполняет поставленные задачи", - сказал Зиничев.
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