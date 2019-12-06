Более 200 тыс. человек спасли в 2019 году сотрудники МЧС РФ

06.12.19 15:58

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 декабря. Interfax-Russia.ru – Специалисты МЧС РФ уходящем году спасли более 200 тыс. человек, сообщил глава ведомства Евгений Зиничев в пятницу.

"Благодаря решительности и самоотверженности, высокому профессионализму наши сотрудники спасли более 200 тыс. человеческих жизней. Это и есть самый высокий результат работы для всего ведомства", - заявил министр в ходе церемонии награждения лауреатов фестиваля по безопасности и спасению людей "Созвездие мужества".

Министр отметил, что МЧС России совместно с другими ведомствами за 2019 год противостояли крупномасштабным чрезвычайным ситуациям, провели множество спасательных и гуманитарных операций.

В рамках фестиваля определили лучших спасателей чрезвычайного ведомства в 15 номинациях и выявили 11 лучших подразделений МЧС. Среди них пожарные, спасатели, кинологи, горноспасатели, водолазы, летчики, врачи, психологи и пиротехники.

"Вручение наград – это высокая оценка вашего труда. Благодаря вашей самоотверженной работе министерство с честью выполняет поставленные задачи", - сказал Зиничев.