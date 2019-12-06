Дебоширов будут выселять из квартир в Ставрополе

06.12.19 16:18

© РИА Новости. Владимир Федоренко

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополя намерены через суд выселять горожан, которые ведут асоциальный образ жизни, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу.

"Суд по иску муниципалитета может принять решение о продаже с публичных торгов той или иной квартиры, собственник которой использует ее не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жильем, с выплатой ему вырученных от сделки средств (за вычетом расходов на исполнение судебного решения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "уже определены первые адреса тех, кто представляет реальную угрозу для безопасности окружающих" и может быть выселен.

По данным пресс-службы, причина многих ЧС - человеческий фактор, в том числе пожар, произошедший в ноябре на улице Доваторцев. Из-за пожара из многоэтажки пришлось эвакуировать 45 человек. С огнем спасатели боролись около восьми часов.

"Алкоголики, дебоширы, наркоманы и прочие асоциальные личности не просто портят жизнь соседям, но и представляют реальную угрозу их жизни и безопасности. Сколько пожаров происходит из-за непогашенной сигареты, не выключенной плиты, испорченной проводки. Законодательством предусмотрен ряд мер для защиты прав жителей многоквартирного дома от недобросовестных соседей и в Ставрополе им будет уделяться особое внимание", - подчеркивает мэрия.