Структура Минтранса обеспечит транспортную безопасность ж/д части моста в Крым

11.12.19 11:10

Фото Инфоцентра "Крымский мост"

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство России определило ФГУП "Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации" (Москва) единственным исполнителем в 2019-2020 годах госконтрактов по оснащению железнодорожной части моста через Керченский пролив и ж/д подхода к нему со стороны Крыма техсредствами транспортной защиты, говорится в распоряжении кабмина.

Распоряжение принято в конце ноября и в среду размещено на официальном портале правовой информации.

Кабмин уточняет, что "УВО Минтранса РФ" может привлекать к выполнению госконтрактов субподрядчиков и соисполнителей, при этом на эту структуру министерства транспорта страны должно приходиться не менее 8% "совокупного стоимостного объема обязательств по государственным контрактам".

ФГУП "УВО Минтранса России" создано в 2002 году, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", подконтрольно министерству транспорта РФ.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.