Крымский аэропорт начал принимать самолеты после ночного тумана

11.12.19 12:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Симферополя возобновил прием и отправку рейсов, которые были отложены из-за ночного тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиаузла в среду.

"Самолеты начали прибывать в аэропорт Симферополь после паузы, вызванной туманом. Первый принятый сегодня рейс доставил пассажиров из Новосибирска", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, все задержанные рейсы будут обслужены до 14:00 мск.

Туман опустился в районе аэропорта во вторник вечером. Командиры пяти воздушных судов, летевших в Крым, приняли решение направиться на запасные аэродромы в Сочи и Анапу. Всего задерживалось прибытие и отправка девяти самолетов, один рейс был отменен.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.