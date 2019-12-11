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11.12.19 12:59
Крымский аэропорт начал принимать самолеты после ночного тумана
"Самолеты начали прибывать в аэропорт Симферополь после паузы, вызванной туманом. Первый принятый сегодня рейс доставил пассажиров из Новосибирска", - сказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, все задержанные рейсы будут обслужены до 14:00 мск.
Туман опустился в районе аэропорта во вторник вечером. Командиры пяти воздушных судов, летевших в Крым, приняли решение направиться на запасные аэродромы в Сочи и Анапу. Всего задерживалось прибытие и отправка девяти самолетов, один рейс был отменен.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.
Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.
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