Закон о продлении особого регулирования цен на газ в Крыму ободрен в I чтении

11.12.19 14:48

© РИА Новости. Александр Демьянчук

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который продлевает до 1 июля 2021 года действие особого тарифного регулирования цен на газ для населения и промышленности в Крыму и городе Севастополе.

Законопроект был внесен правительством РФ в конце ноября.

Как пояснил в ходе выступления депутат Виктор Пинский (Единая Россия), с 1 января 2020 года заканчивается переходный период, который был установлен федеральным законом о принятии Крыма и г.Севастополя в состав РФ в части специального регулирования тарифов на газ. "Планировалось, что после этого в Крыму и Севастополе оптовые и розничные цены на газ будут такими же, как в Южном федеральном округе (ЮФО). Предложение правительства продлить данный переход до 1 июля 2021 года комитет поддерживает, поскольку нельзя допустить резкого скачка цен на газ, и для того, чтобы Крым планово, планомерно интегрировался в систему РФ", - сказал депутат.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин пояснил, что уже есть проекты тарифных решений, согласованные с уполномоченными органами власти и руководителями и главами республики Крым и города Севастополя. По его словам, сейчас разница тарифов для населения составляет примерно 15% - в Крыму ниже, чем в Краснодарском крае и в среднем по ЮФО. По организациям тарифы в Крыму выше примерно на 5%, чем в ЮФО. "Идет поэтапная перебалансировака тарифов, и тот срок, который мы вас просим, позволит спокойно в соответствии с планом завершить этот период", - сказал Голомолзин.

"Что касается поставок газа, то 50% в настоящее время за счет собственных ресурсов, 50% за счет поставок с материка сетевого газа в том числе от организаций "Газпрома". В ближайшее время с запуском новых теплоэлектростанций планируется увеличить поставки газа сетевого примерно в соотношении 65% на 35%", - добавил замглавы ФАС.