Ингушские фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" признаны иноагентами

13.12.19 16:11

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

13 декабрь. Interfax-Russia.ru - Минюст России внес ингушские фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" в реестр иностранных агентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"13 декабря в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена некоммерческая организация фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Кроме этого, отмечает пресс-служба, в реестр также включен Фонд "Правовая инициатива".

В Минюсте сообщили, что факт соответствия этих организаций признакам НКО-иноагента установлен в ходе проведения управлением Минюста по республике Ингушетия внеплановых документарных проверок.

Как утверждается на сайте фонда, "Генезис" является "лидером среди НКО на Северном Кавказе в сфере образования в области предотвращения/разрешения конфликтов, миротворческого образования, формирования толерантности, межкультурного диалога и миротворчества".

"К работе в наших проектах привлекаются только высококвалифицированные специалисты: педагоги, психологи, социологи и политологи, имеющие богатый научный и практический опыт. ОФСР "Генезис" заслужил репутацию высокопрофессиональной организации, успешно сотрудничающей как с органами государственной власти, так и с различными общественными организациями", - говорится в презентации организации.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", образованный в 2005 году фонд "Правовая инициатива" специализируется на деятельности в области права, издания книг, газет, журналов и деятельности рекламных агентств.