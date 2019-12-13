Два сухогруза сели на мель в Ростовской области из-за снижения уровня воды в реке Дон

13.12.19 16:18

© РИА Новости. Владимир Вяткин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Два груженных пшеницей сухогруза в портах "Азов" и "Ростов-на-Дону" сели на мель при отходе от причала из-за сгона воды в реке Дон (Ростовская область), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота.

"Оба судна сели на мель при отходе от причала. Попытки снять их с мели будут предприняты после того, как поднимется уровень воды, сейчас это делать небезопасно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в порту Ростова-на-Дону на мель сел сухогруз "Николай Кузнецов" под флагом Панамы. Инцидент произошел около 02:20 мск пятницы. В азовском порту около 00:30 мск пятницы сел на мель сухогруз "Volga 4007" под флагом островов Кука.

"В результате инцидентов разлива нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен", - добавил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что теплоход под флагом островов Кука с 5 тыс. тонн пшеницы сел на мель в порту "Азов". Попытки снять его с мели были безуспешными.