В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 25 человек

15.12.19 22:04

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 декабря. Interfax-Russia.ru - Медики оказали помощь более 20 пострадавшим после дорожной аварии с участием автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области в воскресенье вечером, сообщили журналистам в Минздраве региона.

"В результате ДТП всего пострадали 25 человек, детей нет", - говорится в сообщении.

12 человек в состоянии средней степени тяжести доставлены местную больницу, еще один обратился туда самостоятельно. Также еще 12 пострадавших от госпитализации отказались, им оказана помощь на месте.

"По состоянию на 19:15, четверо пострадавших в результате ДТП госпитализированы, девять человек осмотрены, отпущены домой на амбулаторное лечение", - сообщает региональный Минздрав.

Ранее сообщалось о двоих госпитализированных.

Детей среди пострадавших нет, добавили в Минздраве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее со ссылкой на Минздрав сообщалось о 20 пострадавших.

Авария произошла около 16:00 мск на автодороге местного значения между населенными пунктами Липовки и Галкина. Автобус ехал из Иваново в нижегородский Дзержинск. В салоне было, по разным данным, от 40 до 49 человек, детей среди них нет.

Представитель УГИБДД по региону сообщал агентству "Интерфакс-Поволжье", что автобус ехал из текстильного центра.

По данным регионального ГУ МВД, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Предварительной причиной аварии стал выбор водителем автобуса небезопасного скоростного режима при повороте.

В воскресенье в Нижегородской области наблюдается ледяной дождь, на дорогах гололедица.