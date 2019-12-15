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15.12.19 22:04
В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 25 человек
"В результате ДТП всего пострадали 25 человек, детей нет", - говорится в сообщении.
12 человек в состоянии средней степени тяжести доставлены местную больницу, еще один обратился туда самостоятельно. Также еще 12 пострадавших от госпитализации отказались, им оказана помощь на месте.
"По состоянию на 19:15, четверо пострадавших в результате ДТП госпитализированы, девять человек осмотрены, отпущены домой на амбулаторное лечение", - сообщает региональный Минздрав.
Ранее сообщалось о двоих госпитализированных.
Детей среди пострадавших нет, добавили в Минздраве.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее со ссылкой на Минздрав сообщалось о 20 пострадавших.
Авария произошла около 16:00 мск на автодороге местного значения между населенными пунктами Липовки и Галкина. Автобус ехал из Иваново в нижегородский Дзержинск. В салоне было, по разным данным, от 40 до 49 человек, детей среди них нет.
Представитель УГИБДД по региону сообщал агентству "Интерфакс-Поволжье", что автобус ехал из текстильного центра.
По данным регионального ГУ МВД, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Предварительной причиной аварии стал выбор водителем автобуса небезопасного скоростного режима при повороте.
В воскресенье в Нижегородской области наблюдается ледяной дождь, на дорогах гололедица.
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