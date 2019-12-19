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19.12.19 14:48
Путин: новой пенсионной реформы в РФ не будет
"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается - ни в правительстве, ни в администрации, нигде", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.
Президент добавил, что предложения Минфина в пенсионной сфере касаются только накопительной части пенсии.
"Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите", - сказал глава государства.
Минфин в начале сентября заявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП). Документ подготовили взамен разработанной в 2016 году концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не нашла поддержки в правительстве из-за разногласий финансового и социального блока кабинета министров по ключевому вопросу - автоматической подписке граждан.
Новая система ГПП, как предполагается, будет строиться на ранее представленной концепции ИПК, однако будет полностью добровольной.
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