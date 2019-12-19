Путин: новой пенсионной реформы в РФ не будет

19.12.19 14:48

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин заявил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет.

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается - ни в правительстве, ни в администрации, нигде", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Президент добавил, что предложения Минфина в пенсионной сфере касаются только накопительной части пенсии.

"Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите", - сказал глава государства.

Минфин в начале сентября заявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП). Документ подготовили взамен разработанной в 2016 году концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не нашла поддержки в правительстве из-за разногласий финансового и социального блока кабинета министров по ключевому вопросу - автоматической подписке граждан.

Новая система ГПП, как предполагается, будет строиться на ранее представленной концепции ИПК, однако будет полностью добровольной.