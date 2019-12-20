Медведев считает снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч нецелесообразным

20.12.19 18:44

© РИА Новости. Максим Блинов

20 декабря. Interfax-Russia.ru – Премьер-министр РФ сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства РФ неоднократно говорил", - сказал Осипов журналистам.

Он напомнил, что МВД России также не поддерживает эту инициативу.

"Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято", - отметил пресс-секретарь премьер-министра.