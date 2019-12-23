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Путин: РФ доказала, что в состоянии делать проекты мирового уровня, как Крымский мост

© РИА Новости. Алексей Даничев
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что открытие Крымского железнодорожного моста свидетельствует о способности России реализовывать проекты мирового уровня.

"Вы своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты", - сказал в понедельник глава государства, обращаясь к мостостротелям в Тамани после того, как проехался в поезде по новому железнодорожному мосту.

Он подчеркнул при этом, что построенный мост - "самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе".

"Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем", - отметил Путин.

Глава государства сообщил, что в следующем году планируется перевезти по новому мосту около 13 млн тонн грузов, а также 14 млн пассажиров.

Касаясь самого открытия железнодорожного моста, президент заявил, что "это очень важное и приятное событие для Крыма, для Севастополя, всего юга России, да и для всей нашей страны".

"Потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера как грандиозный мост, который вы построили, будет влиять на всю экономику", - сказал глава государства.

Путин заметил при этом, что железнодорожное движение в Крым следует называть не запуском с начала, а восстановлением, "потому что впервые это движение между Петербургом и Севастополем было организовано 145 лет назад".

"И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет движение прерывалось во время Октябрьской революции в 1917 году, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году. Но вы восстановили его по-другому, но надежному, крепкому маршруту", - добавил президент РФ.

В понедельник Путин со станции "Керчь - южная. Новый парк" отправился в кабине локомотива небольшого поезда их нескольких вагонов, в которых президента ждали рабочие - участники строительства моста.

Глава государства отметил "мягкий" ход поезда. В поездке по Крымскому мосту президента сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих, глава совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг, руководители Крыма и Севастополя.

По мнению участников встречи, открытие автомобильного моста, а теперь железнодорожного - вклад огромного коллектива. Они выразили надежду, что им ещё удастся показать свои наработанные здесь умения на других стройках.

"Где можно использовать коллектив?" - сказал Путин.

Дитрих ответил, что в ближайшее время нужно построить ещё как минимум три больших моста, в том числе через Суру и Свиягу, и строителей Крымского моста ждут на этих работах.

Президент со своей стороны отметил их мастерство.

"Это уникальное достижение на базе того, что пришлось и удалось объединить усилия разных специалистов, разного профиля, от Дальнего Востока до Северо-Запада", - сказал он.

По словам одного из участников встречи, все они верили, что мост будет построен, причём в срок. "А даже если кто-то не верил, собирались двое-трое и доказывали тому, что все равно этот день наступит", - рассказал он.

Путин пошутил: "Трое на одного, конечно, всегда докажут".

Президенту также рассказали о деталях хода строительства моста, в том числе о строительстве четырёх бетонных заводов, а также возникавших иногда сложностях.

В ответ он вспомнил один разговор.

"Основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: ты что, выпил что ли? Он говорит: нет, ты что, здесь никто даже близко ни к какой бутылке не подошел. И дальше сказал очень хорошие слова: только русский человек это может сделать", - рассказал Путин.

Один из мостостроителей рассказал, что, как студент, не стригся, пока они не получили разрешение на ввод моста и только после этого позволил себе постричься.

"Вас постригли, как следует", - оценил президент новую короткую прическу собеседника.

"Скоро и меня так постригут", - добавил с улыбкой Путин.

В завершение встречи он по просьбе строителей оставил памятную запись. "Спасибо", - написал он на книге с изображением Крымского моста, поставив число и подпись.

После этого глава государства дал команду на отправление первого поезда по маршруту, который пройдет по Крымскому мосту.

"В добрый час", - сказал Путин, когда ему по видеосвязи доложили о готовности к отправке скорого поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь.

Руководитель компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов сообщил, что первый поезд, который отправляется в Крым, состоит из 17 вагонов с 530 пассажирами.

"В первые дни мы продавали три билета в каждую минуту. И сегодня поезда активно грузятся в обоих направлениях, как в направлении полуострова, так и в обратном, и из Москвы", - сказал Ганов.

По его словам, на сегодняшний день реализовано более 57 тыс. билетов с горизонтом продаж 60 дней.

"Скорый поезд № 7 "Таврия" к отправлению готов", - заявил Ганов.

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