Почти 600 человек эвакуировали из школы в Прикамье из-за распыленного газового баллончика

25.12.19 11:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Неизвестный распылил газовый баллончик в школе в городе Чайковский (Пермский край), эвакуированы около 600 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального управления МЧС в среду.

Информация об инциденте поступила в оперативные службы в 10:55 (8:55 мск). По данным пресс-службы, в помещении одной из школ Чайковского неизвестный распылил газовый баллончик.

"Эвакуированы 537 детей и 46 человек работников. Угрозы населению нет, обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

Учащихся первой смены освободили от занятий, для учащихся второй смены занятия будут возобновлены.

Как сообщает прокуратура Пермского края, инцидент произошел на третьем этаже средней общеобразовательной школы N4.

"20 человек обратились за медицинской помощью", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, их здоровью ничего не угрожает.

По данному факту ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о комплексной безопасности учащихся этого учреждения.

В частности, прокуратура оценит состояние пропускного режима в школе, действия персонала при ликвидации этой ситуации и работу по профилактике правонарушений.