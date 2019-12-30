Более 40 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водоводе в Ростовской области

30.12.19 13:06

© РИА Новости. Александр Исупов

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Авария произошла на водоводе в городе Новошахтинск (Ростовская область), в результате несколько поселков остались без водоснабжения, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Без воды остается около 42 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

На сайте ГУП региона "Управление развития систем водоснабжения" сообщается, что авария произошла в понедельник в 10:10 мск в районе кафе "Окрошка" города Новошахтинска.

"Прекращена подача воды в поселки Майский, Южная, частично поселок Нежданная и частично Октябрьский район города Шахты", - говорится в сообщении.

На время аварийно-ремонтных работ водоснабжение жителей будет обеспечиваться автоцистернами.