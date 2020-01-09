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09.01.20 15:48
Пляжную зону отремонтируют в крымском санатории "Днепр"
"По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.
Проектом предусмотрен капремонт эллинг-лодочной станции, теплопункта, двух канализационно-насосных и насосной станции, а также медицинского пункта. Кроме того, запланированы работы по благоустройству лечебного пляжа, где разместят площадки с навесами для летнего солярия, шезлонгами и фитобаром и климатопавильоны для проведения процедуры "сон у моря".
Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.
Как сообщалось, ранее эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы проверили достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта водолечебного и спального корпусов санатория "Днепр".
"Днепр" - круглогодичный санаторий на Южном берегу Крыма в поселке Гаспра. Санаторий специализируется на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, неврологических, эндокринологических, желудочно-кишечных и урологических заболеваний.
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