Васильева: дефицит учителей в школах РФ составляет порядка 150 тыс. человек

13.01.20 09:52

© РИА Новости. Алексей Дружинин

13 января. Interfax-Russia.ru - Количество учителей в России должно увеличиться на 10%, чтобы полностью удовлетворить кадровый голод школьного образования, считает глава Минпросвещения России Ольга Васильева.

"В школах работает примерно 1,5 миллиона педагогов. По моим оценкам, не хватает еще процентов десять", - сказала Васильева в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

Так она прокомментировала информацию, что количество вакансий, открытых в школах по всей стране, составляет 11-12 тыс., однако реальная потребность в кадрах выше, поскольку многие педагоги работают на несколько ставок и совмещают преподавание предметов.

По словам Васильевой, больше всего в стране нужны учителя иностранного языка, математики, информатики и физики.

"Все чаще в эту статистику попадают учителя начальных классов", - добавила министр.