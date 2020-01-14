Более 40 спортобъектов построят в Карачаево-Черкесии до конца года

14.01.20 11:03

© РИА Новости. Юрий Стрелец

14 января. Interfax-Russia.ru - Десятки универсальных спортплощадок и многофункциональные спорткомплексы появятся в городах и районах Карачаево-Черкесии, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Наступивший 2020 год обещает быть прорывным не только для отрасли образования Карачаево-Черкесии, но и спортивной сферы республики. Особый упор делаем на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Комфортные условия для занятия физической культурой и спортом должны быть у каждого, вне зависимости от того, где они проживают: в городе или отдалённом высокогорном ауле", - написал он на своей странице в инстаграме.

Глава региона отметил, что для этой цели в текущем году в КЧР обустроят 35 универсальных спортплощадок, одно футбольное поле и две площадки для сдачи нормативов ГТО.

"Помимо этого, в текущем году построят и введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в Чапаевском, Адыге-Хабле, уже завершается строительство ФОКов в Усть-Джегуте и Кубине", - добавил Темрезов.