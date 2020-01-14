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14.01.20 13:44

Генплан по развитию городов-курортов разработают в Ставропольском крае

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
14 января. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края разработают генеральный план по развитию Кавказских Минеральных Вод, в его рамках усовершенствуют инженерную инфраструктуру для санаторного комплекса, сообщает пресс-служба губернатора края во вторник.

"Мы развиваем курорты Кавказских Минеральных Вод, хотим привлекать сюда иностранных туристов, но чтобы добиваться успеха, нужен свой комплекс действий. Важно создать адекватную инженерную инфраструктуру для развития санаторного комплекса - сегодня часто ее возможности ограничены. Также необходимы ремонт и модернизация действующих сегодня санаториев. Обеспечить это призван план развития курортного региона, к созданию которого мы подходим", - сказал глава края Владимир Владимиров, слова которого приводит его пресс-служба.

Власти края также планируют дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры курортного региона. Отмечается, что на устранение существующих проблем только с водоснабжением и канализацией потребуется до 40 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что модернизация коммунальных сетей - базовое условие для развития всего региона Кавминвод, не только его курортных зон.

"Эти вопросы должны постоянно присутствовать в повестке нашей работы и находить отражение в стратегических планах развития региона", - добавил Владимиров.

По предварительным данным, в 2019 году турпоток в Ставропольский край составил 1,6 млн человек (рост на 6,7%), в том числе - около 1,2 млн человек посетили регион Минеральных Вод (рост на 9,1%).

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