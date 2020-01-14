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14.01.20 13:50

Медведев поручил Бречалову проверить состояние поликлиник и ЦРБ в Удмуртии

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
14 января. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе Удмуртии Александру Бречалову обратить особое внимание на оснащение первичного звена здравоохранения в регионе.

На встрече с Бречаловым глава правительства пообещал, что "тяжелое оборудование" регулярно будет обновляться в региональных учреждениях здравоохранения, и подчеркнул, что "надо обратить внимание на состояние первичных объектов по медицине - поликлиники, ЦРБ". "Очевидно, что здесь необходимы инвестиции, чтобы диагностика на этом оборудовании, медицинская помощь оказывалась в приемлемых условиях, когда это современное здание, где не холодно, есть горячая и холодная вода и так далее", - сказал Медведев.

"Эту программу надо будет, в том числе с Удмуртской Республикой, реализовать", - подчеркнул премьер.

Бречалов со своей стороны рассказал о реализации в республике национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", отметив "огромный прорыв" по демографическому проекту. В частности, по его словам, в Удмуртии построили 27 яслей.

По проекту "Здравоохранение", сообщил глава региона, сделан также очень серьезный рывок, в частности, во всех районах, где это необходимо, открыты амбулаторные онкологические пункты, серьезные деньги выделены на модернизацию оборудования.

"Сейчас мы существенно изменим ситуацию", - пообещал Бречалов.

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