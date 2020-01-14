|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.01.20 13:50
Медведев поручил Бречалову проверить состояние поликлиник и ЦРБ в Удмуртии
На встрече с Бречаловым глава правительства пообещал, что "тяжелое оборудование" регулярно будет обновляться в региональных учреждениях здравоохранения, и подчеркнул, что "надо обратить внимание на состояние первичных объектов по медицине - поликлиники, ЦРБ". "Очевидно, что здесь необходимы инвестиции, чтобы диагностика на этом оборудовании, медицинская помощь оказывалась в приемлемых условиях, когда это современное здание, где не холодно, есть горячая и холодная вода и так далее", - сказал Медведев.
"Эту программу надо будет, в том числе с Удмуртской Республикой, реализовать", - подчеркнул премьер.
Бречалов со своей стороны рассказал о реализации в республике национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", отметив "огромный прорыв" по демографическому проекту. В частности, по его словам, в Удмуртии построили 27 яслей.
По проекту "Здравоохранение", сообщил глава региона, сделан также очень серьезный рывок, в частности, во всех районах, где это необходимо, открыты амбулаторные онкологические пункты, серьезные деньги выделены на модернизацию оборудования.
"Сейчас мы существенно изменим ситуацию", - пообещал Бречалов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket