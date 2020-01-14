Ростовская шахта "Садкинская" планирует в 2020г добыть более 2 млн т угля

14.01.20 14:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Шахтоуправление "Садкинское" (Ростовская область), единственное действующее угледобывающее предприятие ООО "Южная угольная компания" ("Южуголь"), планирует в 2020 году добыть 2,02 млн тонн угля, сообщили "Интерфаксу" в плановом отделе шахтоуправления.

В прошлом году объем добычи составил 2,455 млн тонн, что на 18% превысило годовой план и в 1,8 раза объема добычи 2018 года.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на шахте был реализован проект по модернизации производственных мощностей, что позволит обеспечить добычу более 2 млн тонн в год. С учетом этого, план по угледобыче на этот год, как и на 2019-й, установлен на уровне, превышающем 2 млн тонн, пояснил представитель предприятия.

План по проходке горных выработок в 2020 году составляет 6,291 тыс. погонных метра.

Как сообщалось, в прошлом году этот показатель составил 6,736 тыс. погонных метров, что в 2 раза больше, чем в 2018 году, и на 40% больше плана.

Балансовые запасы шахты составляют 49 млн тонн антрацита.

В состав "Южугля" входят ООО "Шахтоуправление "Садкинское", ООО "Сулинуголь" (прекратило угледобычу в 2008 году из-за исчерпания запасов), ООО "Шахта "Садкинская-Восточная" и ООО "Шахта "Садкинская-Северная" (созданы с целью организации угледобычи на приобретенных в 2007 году участках).

"Южная угольная компания" занимается добычей, обогащением и реализацией антрацитового угля и является одним из ведущих в РФ производителей высококачественного антрацита. Производственные мощности компании расположены в Белокалитвенском районе Ростовской области, в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса.