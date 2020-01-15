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15.01.20 16:06

Газопровод-отвод пропускной способностью 10 тыс. куб. м/ч построят на западе Крыма

© РИА Новости. Стрингер
15 января. Interfax-Russia.ru - Промысловый газопровод-отвод пропускной способностью 10 тыс. куб. м/ч планируется построить в Черноморском районе на западе Крыма, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение, рассмотрев материалы проекта, сообщила пресс-служба ведомства.

"Эксперты крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу "Берег - Глебовка". По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что проект предусматривает строительство промыслового газопровода-отвода Ду150 от установки комплексной подготовки газа "Краснополянское" к уже действующему промысловому газопроводу Ду500 "Берег - Глебовка".

Трасса протяженностью более 4,2 км будет проложена под землей.

Заказчик, планируемые сроки реализации и предполагаемая стоимость проекта не называются.

Генеральным проектировщиком является ООО "СимИнжГаз" (Симферополь).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "СимИнжГаз" зарегистрирован в ноябре 2014 года, бенефициаром компании является Роман Ломакин. Среди заказчиков компании - "Крымгазсети", "Севастопольгаз", администрации ряда крымских городов.

Краснополянское газоконденсатное месторождение, расположенное вблизи села Красная Поляна, относится к Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области, которая обладает 23 месторождениями, большинство из них находятся на равнинной территории Крыма и в восточной части акватории Черного моря. Краснополянское газоконденсатное месторождение обнаружено в 1958 году, его начальный запас составлял 400 млн куб. м. Разведывательные работы на территории нефтегазоносной области были начаты в 1929 году, основные месторождения открыты в послевоенные годы.

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