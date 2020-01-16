Бал дворников пройдет в Ялте в конце года

16.01.20 11:28

© РИА Новости. Илья Питалев

16 января. Interfax-Russia.ru - Первый в Крыму бал дворников планируется провести в Ялте в декабре текущего года, власти курорта собираются пригласить на мероприятие заграничных гостей, сообщил отдел информполитики горадминистрации в четверг.

"Мы пригласим дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы: Австрии, Германии, Турции, Греции", - отметил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

По его информации, приглашения будут разосланы также в зарубежные города-побратимы Ялты, в частности, в немецкий Баден-Баден и французскую Ниццу.

При подготовке мероприятия Ялта изучила опыт знаменитых Венских балов (которых более 40), из них выбраны два - бал охотников и бал дворников.

"Это будет традиционное торжество с симфоническим оркестром, фуршетом. Мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья", - уточнил Имгрунт.

Другие подробности пока не сообщаются.