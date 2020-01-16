Аэропорт Астрахани в 2019 году увеличил перевозку пассажиров на 13%

16.01.20 11:34

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 января. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Астрахань" (входит в "Новапорт") в 2019 году обслужилО 677,9 тыс. пассажиров, что превышает 2018 год на 13,1%, сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и связи региона.

В частности на международных направлениях было обслужено 99,676 тыс. человек (рост на 20,7%), на внутренних - 578,22 тыс. человек (рост на 11,9%). Число транзитных пассажиров составило 5 тыс. 444 (рост на 127,1%).

Кроме того в декабре ушедшего года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 50 тыс. 74 пассажира. На внутрироссийских рейсах было обслужено 45 тыс. 589 пассажиров (рост на 11,4%), на международных - 4 тыс. 485 (на 31,5%), пассажиры прямого транзита - 476 человек.

В 2019 году аэропорт обеспечил выполнение 4 тыс. 364 самолетовылета (рост на 12,5%). В декабре обслужено 346 самолетовылетов, что на 21,4% больше показателя 2018 года.

Кроме того за год аэропорт обработал 1 тыс. 469 тонн грузов и почты (рост на 34%), в декабре - 165 тонн грузов и почты (рост на 38,3%).

Увеличение пассажиропотока в министерстве объясняют повышением частоты рейсов и коммерческой загрузки авиакомпаний "Сибирь", "Победа", QazaqAir, "Северный ветер", Scat, "ЮВТ Аэро", "ЮТэйр", "Азимут", ButaAirways - аэропорт открыл новые рейсы в Анталию, Атырау, Актау, Баку и Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды.

АО "Аэропорт "Астрахань" создано в 1992 году, является одним из основных на юге России, с 1994 года имеет статус международного. ООО "Новапорт" (принадлежит на паритетных началах AEON Corporation Романа Троценко и инвесткомпании Meridian Capital) владеет 94% АО.