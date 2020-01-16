|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.01.20 12:06
Апарт-отель, гостиницу и базу отдыха построят на курортах Домбай и "Архыз" в Карачаево-Черкесии
"В частности, на заседании совета одобрены два проект, запланированных к строительству в Домбае. Один из них - гостиница, рассчитанная на 65 мест. Второй проект - строительство апарт-отеля, включающего 32 одно-, двух-, трех- и пятикомнатные апарт-номера, а также двухуровневые номера", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минстроя и ЖКХ КЧР.
Также совет одобрил строительство в Архызе базы отдыха, включающей семь коттеджей, а также объекты отдыха и бытового обслуживания.
Строительство всех трех объектов планируется начать в 2020 году.
Градостроительный совет Карачаево-Черкесии рассматривает проекты, планируемые к застройке на территории курортной зоны на их соответствие нормам градостроительного и земельного законодательства, а также утвержденной правительством КЧР единой концепции застройки курортной территории.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket