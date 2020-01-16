Апарт-отель, гостиницу и базу отдыха построят на курортах Домбай и "Архыз" в Карачаево-Черкесии

16.01.20 12:06

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 января. Interfax-Russia.ru - Строительство трех новых объектов размещения на территории курортного поселка Домбай и особой экономической зоны курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии одобрил градостроительный совет республики.

"В частности, на заседании совета одобрены два проект, запланированных к строительству в Домбае. Один из них - гостиница, рассчитанная на 65 мест. Второй проект - строительство апарт-отеля, включающего 32 одно-, двух-, трех- и пятикомнатные апарт-номера, а также двухуровневые номера", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минстроя и ЖКХ КЧР.

Также совет одобрил строительство в Архызе базы отдыха, включающей семь коттеджей, а также объекты отдыха и бытового обслуживания.

Строительство всех трех объектов планируется начать в 2020 году.

Градостроительный совет Карачаево-Черкесии рассматривает проекты, планируемые к застройке на территории курортной зоны на их соответствие нормам градостроительного и земельного законодательства, а также утвержденной правительством КЧР единой концепции застройки курортной территории.