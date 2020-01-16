Число отравившихся питьевой водой в Дагестане превысило 100 человек

16.01.20 12:10

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 января. Interfax-Russia.ru - Свыше 100 человек госпитализированы в результате отравления питьевой водой в дагестанском Кизляре, половина из них дети, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" представитель республиканского Минздрава.

"Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека. Среди госпитализированных в центральную городскую больницу Кизляра 50 детей. Состояние всех поступивших легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пациентов в тяжелом состоянии нет, медицинская помощь всем им оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что более 70 человек госпитализированы в результате отравления питьевой водой в Кизляре. Власти республики держат ситуацию на контроле. Подача волы по водопроводу временно приостановлена, организован подвоз питьевой воды с помощью автоцистерн.

Следственные органы расследует уголовное дело по данному факту.