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16.01.20 14:56

Возбуждено дело о взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Уфе

Фото МЧС по Республике Башкортостан
16 января. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилой двухэтажке в Уфе, в результате которого пострадали три человека.

"Возбуждено уголовное дело по (...) ч.1. ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей) по факту хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Уфе", - сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в четверг.

По данным следствия, в результате обрушились конструкции дома, при этом пострадали 31-летний мужчина, 37-летняя женщина и 15-летний подросток.

Следователи планируют установить причины происшествия в рамках экспертных исследований, в настоящее время проводится допрос очевидцев и жильцов дома, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Взрыв бытового газа без последующего горения произошел в жилой двухэтажке в Уфе в 04:55 мск в среду. По данным республиканского СУ СКР, частично обрушился потолок и стена между комнатами, при этом были травмированы двое взрослых и подросток. Получивший ожоги мужчина госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, женщина и подросток находятся на амбулаторном лечении.

Из аварийного дома эвакуированы порядка 40 человек, включая пятерых детей.

Причинами взрыва газа в доме в Уфе могли быть человеческий фактор и техническая неисправность, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Газовое оборудование в доме в Уфе, где в среду произошел взрыв, прошло проверку в октябре 2019 года и не выявило никаких нарушений, сообщили агентству в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Уфа".

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