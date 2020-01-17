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17.01.20 14:31
Канатка на юге Крыма закрывается на профилактику
"20 января канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" приостанавливает работу для проведения ежегодных плановых профилактических мероприятий", - говорится в сообщении канатки на ее страницах в соцсетях.
Сколько продлятся работы, пока не известно. "Следите за нашими публикациями. Мы сообщим о времени, когда канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" возобновит работу", - обещают сотрудники.
Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" входит в структуру компании "Стартинвест" (Ялта).
Канатка открыта в 1988 году. Есть три станции: "Мисхор" (нижняя), "Сосновый Бор" (средняя) и "Ай-Петри" (верхняя).
Канатная дорога считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью 1 тыс. 670 метров и углом подъема возле гор 460 (один из самых длинных безопорных пролетов в Европе).
Поездка на канатке длится менее 15 минут, за это время можно подняться на высоту 1 тыс. 153 метра, полюбоваться Южным берегом Крыма.
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