Одобрение с ожиданиями: Госдума согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ
  
Усомнился в справедливости: пострадавший мужчина устроил стрельбу в новокузнецком суде
   
Работа над изменениями: президент не исключил внесения дополнительных поправок в Конституцию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.01.20 14:31

Канатка на юге Крыма закрывается на профилактику

© РИА Новости. Константин Михальчевский
17 января. Interfax-Russia.ru - Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" на юге Крымского полуострова - один из самых популярных и посещаемых туристических объектов в регионе - закрывается на профилактические работы со следующей недели.

"20 января канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" приостанавливает работу для проведения ежегодных плановых профилактических мероприятий", - говорится в сообщении канатки на ее страницах в соцсетях.

Сколько продлятся работы, пока не известно. "Следите за нашими публикациями. Мы сообщим о времени, когда канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" возобновит работу", - обещают сотрудники.

Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" входит в структуру компании "Стартинвест" (Ялта).

Канатка открыта в 1988 году. Есть три станции: "Мисхор" (нижняя), "Сосновый Бор" (средняя) и "Ай-Петри" (верхняя).

Канатная дорога считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью 1 тыс. 670 метров и углом подъема возле гор 460 (один из самых длинных безопорных пролетов в Европе).

Поездка на канатке длится менее 15 минут, за это время можно подняться на высоту 1 тыс. 153 метра, полюбоваться Южным берегом Крыма.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.01.20 14:56
Участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" достроят в 2021 году
.
  17.01.20 13:28
В Шереметьево заработали первые "курилки"
.
  17.01.20 12:52
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год
.
  17.01.20 10:23
Московские музеи в новогодние каникулы бесплатно посетили 1,2 миллиона человек
.
  17.01.20 09:50
Павильоны с горячим чаем установят рядом с крещенскими купелями в Москве
.
  17.01.20 09:44
Ремонт пяти причалов завершился в Москве
.
  17.01.20 08:57
Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
.
  17.01.20 08:36
ЦБ РФ отозвал лицензию у ПФС-банка
.
  16.01.20 17:28
По факту посадки "Суперджета" на недостроенную полосу в "Домодедово" начата доследственная проверка
.
  16.01.20 16:33
SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу Домодедово, пострадавших нет


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket