ОНК: жалоб от осужденного экс-полковника Захарченко не поступало

28.01.20 11:03

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 января. Interfax-Russia.ru - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии в ходе посещения исправительной колонии N5 не получили жалоб от содержащегося в ней бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель ОНК Валерий Крутов.

"С членами ОНК он не общался. Жалоб от него не поступало. На прогулку он выходит", - сказал собеседник агентства.

Крутов добавил, что в комиссию также не поступало письменных жалоб от этого осужденного.

В середине января сообщалось о проведении проверки по факту конфликта в исправительной колонии N5 в Мордовии, одним из участников которого стал Захарченко.

Управление ФСИН России по Мордовии сообщало, что конфликт между двумя осужденными, переросший в драку, произошел 9 января "на почве личных неприязненных отношений".

"В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Сотрудники учреждения оперативно пресекли противоправные действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь", - говорилось в сообщении.

В УФСИН не уточняли личностей участников конфликта, однако СМИ отмечали, что одним из них был Захарченко.

Он получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ). Суд также назначил ему штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору бывший полицейский лишен звания полковника и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти. При этом суд оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток - за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября смягчил приговор Захарченко, снизив назначенный ему срок лишения свободы с 13 до 12,5 лет.

В ноябре прошлого года со ссылкой на председателя ОНК Мордовии Валерия Крутова сообщалось, что Захарченко прибыл в республику и будет отбывать наказание в ИК-5 в поселке Леплей Зубово-Полянского района республики.

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко был оправдан, касался якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".