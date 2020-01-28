Следователи допрашивают мужчину, оставившего своих детей в Шереметьево

28.01.20 11:38

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

28 января. Interfax-Russia.ru - В Следственном комитете (СК) подтвердили явку мужчины, оставившего двух сыновей в московском аэропорту "Шереметьево", он допрошен.

"Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следователи в Батайске (Ростовская область) допрашивают отца двух мальчиков, которых он бросил в аэропорту "Шереметьево". "Мужчина явился с повинной в отдел СК РФ в Батайске. Он дает признательные показания, делом занимаются московские следователи", - сказал собеседник агентства.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

После оформления всех документов их привезут в Хабаровск.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила "Интерфаксу", что по словам родной матери мальчиков мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что кроме этого, первый муж запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.