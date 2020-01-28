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28.01.20 12:35

Прокуратура потребовала проверить коммуникации жилых домов в Перми после ЧП с отелем

© РИА Новости. Игорь Катаев
28 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Пермского края потребовала от главы Перми Дмитрия Самойлова организовать проверку инженерных коммуникаций в жилых домах после затопления подвала дома, где погибли пятеро постояльцев отеля, сообщается на сайте прокуратуры региона во вторник.

"Главе города Перми внесено представление. В акте прокурорского реагирования прокуратура потребовала от главы администрации незамедлительно организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, принять меры, направленные на понуждение управляющих компаний к обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона, привлечь виновных лиц к ответственности", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что порывы на теплосетях, по мнению прокуратуры, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении районными администрациями обязанностей в части проверки готовности потребителей тепла к зиме.

Причиной массовых прокурорских проверок стала, в том числе коммунальная авария в Перми, из-за которой затопило отель в подвале жилого дома.

Как сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края, в настоящее время власти региона выплатили компенсации пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы в отеле "Карамель".

Семьи погибших получили материальную помощь в размере 500 тысяч рублей за человека. Пострадавшие - от 200 до 300 тысяч рублей в зависимости от полученных травм. В общей сложности из резервного фонда края было направлено 3,4 млн рублей.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.

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