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28.01.20 14:29
В Самарской области задержана женщина-депутат, нанявшая киллера для убийства мужа
Отмечается, что женщина-депутат решила заказать убийство своего мужа ради наследства и денег совместно со своей подругой.
"20 января подозреваемые, находясь в кафе, обратились к мужчине (...) с предложением о совершении им убийства за 400 тыс. рублей. Женщины передали предполагаемому исполнителю убийства необходимую информацию о месте проживания и пребывания потерпевшего, его месте работы, используемом им автотранспорте", - говорится в сообщении.
27 января подозреваемые передали "киллеру", который действовал в рамках оперативного эксперимента, 200 тыс. рублей в качестве аванса.
Сотрудники УФСБ задержали женщин после передачи денег. В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.
Дело в отношении 44-летней депутата думы Чапаевска 6 созыва и ее 40-летней знакомой возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (организация приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.
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