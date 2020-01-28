Новый русско-удмуртский словарь издали впервые за 60 лет

28.01.20 14:36

Фото с сайта правительства Удмуртской Республики

28 января. Interfax-Russia.ru - Русско-удмуртский словарь издали в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Издание было выпущено впервые за более чем 60 лет и включает свыше 55 000 словарных статей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в последний раз русско-удмуртский словарь выпускался в 1956 году. В сообщении подчеркивается, что новый словарь не является его переизданием, так как каждая статья была переработана и многие из них улучшены.

По данным пресс-службы, в новый выпуск справочника вошло большое количество новых значений слов, отражающих живые процессы в лексике и фразеологии русского и удмуртского языков последних лет. Приведена терминология, неологизмы из разных отраслей науки и общественно-политической жизни, при этом сохранены устаревшие выражения.

Отмечается, что выпуск словаря приурочен к 100-летию государственности республики. Он был подготовлен специалистами института истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН и издан при поддержке министерства национальной политики республики в двух томах тиражом 2 тыс. экземпляров.

В сообщении подчеркивается, что новый словарь станет частью развития русской и удмуртской лексикологии и лексикографии и будет положен в основу национального корпуса удмуртского языка.

Пресс-служба приводит слова министра национальной политики Удмуртии Ларисы Бурановой о том, что на базе изданных за последние годы словарей "предстоит полноценно ввести удмуртский язык в современное информационное пространство".

"Удмуртский язык современен, не музейная редкость, поэтому он должен соответствовать и быть во всех сферах жизни общества. Следующий этап работы - создание электронного национального корпуса удмуртского языка и разработка различного программного обеспечения", - сообщила Буранова.

В июне о планах издания русско-удмуртского словаря агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщал директор Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Михаил Альес. Он отмечал, что ценность этого издания также заключается в том, что его можно назвать еще и толковым словарем, так как помимо простого перевода в нем приводится толкование значений слов. По его данным, работа над словарем шла в течение пяти лет.