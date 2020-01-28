Проезд в городском транспорте Перми с февраля подорожает минимум на 20%

28.01.20 17:44

© РИА Новости. Владимир Песня

28 января. Interfax-Russia.ru - Стоимость проезда в общественном транспорте Перми с 1 февраля вырастет как минимум на 20% - с 20 до 24 рублей за поездку, сообщается на сайте мэрии Перми во вторник.

Так, 24 рубля будут платить те пассажиры, кто оплачивает проезд с помощью банковской карты или единой транспортной карты.

Стоимость проезда за наличные деньги составит 26 рублей.

Экономить на проезде можно будет в случае покупки проездных на фиксированное количество поездок (60 поездок) и безлимитных проездных с разным сроком действия: от суток до года. Отмечается, что размер скидки напрямую зависит от количества поездок.

"Так, минимальная скидка в размере 10% предоставляется на проездной билет с фиксированным количеством поездок, тогда как на безлимитный проездной (сроком на 1 год) размер скидки достигает 40% от действующего тарифа. Иными словами, при приобретении безлимитного проездного на год, разовая поездка может стоить порядка 15 рублей", - поясняет пресс-служба.

Кроме того, предусмотрены льготные проездные для школьников, студентов и пенсионеров: срок действия проездного будет равен 30 календарным дням с момента его пополнения, а не с первого по последнее число месяца, как было ранее.

"Это будет удобно для учащихся, которые в течение года уходят на каникулы и проездным в этот период не пользуются. Кроме того, для школьников и студентов станут доступны безлимитные проездные, которые позволят активно посещать секции и внеклассные занятия. Также для льготных проездных документов снижено минимальное количество поездок, которое можно приобрести: с 60 до 30", - информирует мэрия.

В настоящее время на маршрутах перевозчиков, с которыми мэрия заключила новые контракты, дополнительно действуют бесплатная пересадка и оплата по банковским картам. Сейчас это 19 автобусных и 7 трамвайных маршрутов. Планируется, что до 15 июля текущего года в эту систему включат весь общественный транспорт, работающий по регулируемому тарифу.

Ранее тариф на проезд в городском транспорте Перми поднимался в 2016 году - с 16 до 20 рублей.

Как сообщалось, с 2020 года перевозчики Перми начнут работать по новым контрактам с перечислением платы за проезд в бюджет города. По ожиданиям мэрии, это позволит в перспективе формировать маршруты исходя из интересов пассажиров, а также повысить уровень безопасности и качество предоставляемых услуг.

К участию в аукционах на выполнение маршрутов будут допущены транспортные средства не старше 12 лет, с минимальным экологическим классом не ниже Евро-3, подходящие для перевозки маломобильного населения, оборудованные мультимедийными информационными системами, а также оформленные в едином стиле.

Помимо этого, предполагается, что доля газовых или электроавтобусов от общего числа транспортных средств у перевозчика должна составлять не ниже 20%.

Проект контракта также предполагает, что перевозчики будут обязаны вести поэтапное планомерное обновление подвижного состава.

Транспортные средства должны будут соответствовать экологическому классу Евро-5, иметь низкий пол, кондиционеры, систему учета пассажиропотока и мультимедийные информационные системы. Ожидается, что к концу первого года исполнения контракта доля обновленных транспортных средств должна составлять 25%, а к 2024 году - 60%.

Приступить к работе по новым правилам перевозчики должны в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.