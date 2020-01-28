Застрелены депутат Заксобрания Ростовской области и его супруга

28.01.20 17:48

© РИА Новости. Вадим Жернов

28 января. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга найдены мертвыми с огнестрельными ранениями, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Депутат парламента Ростовской области и его жена обнаружены мертвыми в Зерноградском районе. По предварительной информации, они были застрелены из неустановленного оружия", - сказал собеседник агентства.

Алабушев занимал должность директора государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко".

Алабушеву было 64 года. В сентябре 2018 года он был избран депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от партии "Единая Россия".

Ранее он также занимал должности директора ВНИИ сорго и других зерновых культур и федерального государственного бюджетного научного учреждения "Аграрный научный центр "Донской" (Ростовская область).

В пресс-службе Законодательного Собрания Ростовской области подтвердили гибель Алабушева, но не уточнили обстоятельств.

"Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат Законодательного Собрания шестого созыва, член фракции "Единая Россия", директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской" и его супруга Ольга Ивановна Алабушева", - говорится в сообщении.