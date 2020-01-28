Агронаука Ростовской области понесла огромную потерю в связи с убийством ученого и депутата Алабушева - губернатор

28.01.20 20:51

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

28 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с убийством ученого и депутата Законодательного собрания региона Андрея Алабушева и его жены.

"Ростовская область, донская агронаука понесла огромную потерю. Андрей Васильевич был невероятно увлеченным своим делом человеком, он искренне отдавал все свои знания и опыт донской селекции, делу своей жизни. Неоднократно бывал на его предприятии. В последний раз мы виделись с ним в июле, когда я приезжал в Зерноград, в научный центр, и Андрей Васильевич с гордостью рассказывал о разработках наших донских ученых", - сообщил Голубев журналистам.

Губернатор подчеркнул, что в Законодательном собрании Ростовской области Алабушев представлял интересы большого числа избирателей сразу нескольких южных районов Ростовской области.

Во вторник в частном домовладении в городе Зерноград (Ростовская область) были обнаружены тела супругов Андрея и Ольги Алабушевых с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами СК по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Алабушев занимал должность директора государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г.Калиниченко". Ему было 64 года.

В сентябре 2018 года он был избран депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от партии "Единая Россия".

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук Алабушев - автор 228 научных трудов. Он награжден серебряной и золотой медалями министерства сельского хозяйства РФ "За вклад в развитие в АПК России".