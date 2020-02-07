Карачаево-Черкесия в 2019г увеличила ввод жилья на 22,3%

07.02.20 14:41

© РИА Новости. Илья Питалев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Карачаево-Черкесия в январе-декабре 2019 года увеличила объем ввода в эксплуатацию жилья на 22,3% по сравнению с 2018 годом - до 213,8 тыс. кв. метров, сообщается в материалах Северо-Кавказстата.

В частности, за год в республике было введено 670 индивидуальных и 11 многоквартирных домов.

По данным статслужбы, активное строительство жилья ведется на территории сельских населенных пунктов КЧР. Так, в январе-декабре прошлого года в сельской местности респбулики введено в строй 70 тыс. кв. метров жилья, что составляет треть от всего жилого фонда, построенного в республике в 2019 году.