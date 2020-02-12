В Ингушетии предложили законодательно запретить продажу "снюса"

12.02.20 13:17

© РИА Новости. Константин Михальчевский

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Член горсовета ингушской Назрани, председатель комиссии по молодёжной политике, культуре и спорту Марат Озиев внес в региональный парламент законопроект о вводе полного запрета на реализацию бестабачной никотиносодержащей продукции в регионе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского Заксобрания.

"В Народное Собрание поступил законопроект "О запрете оборота на территории Ингушетии бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака и о внесении изменений в закон республики "Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений", - сказал представитель парламента.

По его словам, речь идет о законодательном ограничении производства, распространения и применения никотиносодержащей, нетабачной и некурительной продукции (снюс, пэки, и др.).

"Законопроект принят во внимание, в течение десяти дней он будет рассмотрен в Народном собрании. Потом он будет разослан по субъектам законодательной инициативы. Они внесут свои предложения, после этого законопроект планируется рассматривать в первом чтении в парламенте", - добавил собеседник агентства.

Как пояснили агентству в горсовете Назрани, изначально планировалось установить возрастные ограничения по обороту упомянутой продукции, но в результате дискуссии муниципальные депутаты пришли к общему мнению, что будет трудно контролировать оборот, и для защиты несовершеннолетних они приняли решение о полном запрете.

На расширенном заседании комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике инициативу молодого депутата восприняли положительно. Члены горсовета рассчитывают, что закон будет принят парламентом в первом чтении в конце февраля.