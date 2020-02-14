В Петербурге представят сборник документов о жизни Петергофа во время ВОВ

14.02.20 09:24

© РИА Новости. Евгений Халдей

14 февраля. Interfax-Russia.ru - В Европейском университете в пятницу состоится презентация сборника документов "Петергоф в Великой Отечественной войне: 1941-1945", сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Издание приурочено к Году памяти и славы.

В сборнике представлено более 500 документов из 22 архивохранилищ России, Украины, США, Германии, Финляндии. Подобное комплексное научное издание осуществляется музеем впервые.

Двухтомная книга включает в себя разделы, посвященные вопросам эвакуации музейного имущества, боевым действиям на территории Петергофа и его оккупации немецкими войсками, первым мероприятиям по восстановлению дворцово-паркового ансамбля после освобождения.

В сборник вошли редкие фотографии из государственных и личных архивов, многие из которых публикуются впервые. Издание готовилось сотрудниками музея-заповедника в течение нескольких лет.