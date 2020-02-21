Обострение конфликта: Москва и Анкара ищут решения по разногласиям в сирийском Идлибе
  
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
   
Вперед, к победе: победитель камчатской гонки на собачьих упряжках получит 3 млн рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
21.02.20 15:10

Пятеро школьников отравились неизвестным веществом на Ставрополье

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Пятеро подростков из поселка Демино (Ставропольский край) были доставлены в больницу из-за отравления неизвестным веществом, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава.

"На телефон единой дежурной диспетчерской службы по городу Михайловску сегодня, примерно в 10:37, поступил вызов в школу N18 поселка Демино. Поводом к вызову стало подозрение на отравление неизвестным веществом пятерых подростков", - сказал представитель министерства.

На место происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи из Михайловска и Ставрополя.

"Все дети были осмотрены медиками, которые зафиксировали жалобы на головную боль, головокружение. Также отмечалось повышение давления", - отметили в пресс-службе.

Двое из пяти подростков госпитализированы в больницу в Ставрополе. "Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, стабильное, их жизни ничто не угрожает", - добавили в Минздраве.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Вместе с тем, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что взял ситуацию с отравлением неизвестным веществом пятерых 13-летних мальчиков под личный контроль.

"В ситуации разбираются правоохранительные органы, наши министерства образования и здравоохранения. Ситуацию держу на личном контроле. Мы обязательно все выясним, и выводы будут сделаны", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что "возможно, дети намеренно дышали газом".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.02.20 15:57
Тематический поезд к 75-летию Победы вышел на линию столичного метро
.
  21.02.20 14:16
Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла
.
  21.02.20 13:03
Четвертый подряд температурный рекорд побит в Москве
.
  21.02.20 12:33
Комитет Госдумы поддержал инициативу Минздрава о ВИЧ-диссидентстве
.
  21.02.20 11:30
Росимущество продало фирму "Мелодия"
.
  21.02.20 10:31
Москву украсят к Масленице
.
  21.02.20 10:04
Шойгу отдал приказ о салюте в День защитника Отечества
.
  21.02.20 08:56
В Москве открывают дополнительное производство медицинских масок
.
  20.02.20 15:15
Московское метро усилило меры санбезопасности из-за ОРВИ и угрозы коронавируса
.
  20.02.20 13:53
Фрагмент панорамы "Бородинская битва" отреставрируют в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket