Пятеро школьников отравились неизвестным веществом на Ставрополье

21.02.20 15:10

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Пятеро подростков из поселка Демино (Ставропольский край) были доставлены в больницу из-за отравления неизвестным веществом, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава.

"На телефон единой дежурной диспетчерской службы по городу Михайловску сегодня, примерно в 10:37, поступил вызов в школу N18 поселка Демино. Поводом к вызову стало подозрение на отравление неизвестным веществом пятерых подростков", - сказал представитель министерства.

На место происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи из Михайловска и Ставрополя.

"Все дети были осмотрены медиками, которые зафиксировали жалобы на головную боль, головокружение. Также отмечалось повышение давления", - отметили в пресс-службе.

Двое из пяти подростков госпитализированы в больницу в Ставрополе. "Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, стабильное, их жизни ничто не угрожает", - добавили в Минздраве.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Вместе с тем, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что взял ситуацию с отравлением неизвестным веществом пятерых 13-летних мальчиков под личный контроль.

"В ситуации разбираются правоохранительные органы, наши министерства образования и здравоохранения. Ситуацию держу на личном контроле. Мы обязательно все выясним, и выводы будут сделаны", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что "возможно, дети намеренно дышали газом".