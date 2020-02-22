Два человека погибли в результате взрыва газа и пожара в жилом доме в Азове, возбуждено уголовное дело

22.02.20 14:11

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в городе Азов, в результате которого есть погибшие и пострадавший, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, в одной из квартир, расположенных в городе Азове по ул. Павлова, произошел хлопок бытового газа, в результате которого погибли два человека. Еще одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что "точное количество пострадавших будет устанавливаться".

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, МЧС, полиции. На место происшествия выехал руководитель следственного управления СКР по Ростовской области Аслан Хуаде", - отмечается в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, ведомством организована проверка, "уголовное дело, возбужденное по ст. 109 УК РФ взято на контроль".

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился помочь пострадавшим жителям дома.

"Пострадавшим должна быть оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, меры социальной поддержки. Соответствующие поручения Минздраву и другим ответственным ведомствам мной уже даны", - цитирует Голубева его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа с последующим горением произошел утром в субботу на 3-м этаже 27-квартирного трехэтажного жилого дома в городе Азов Ростовской области. В результате два человека погибли и один пострадал.

Обрушения несущих конструкций нет, повреждены межкомнатные перекрытия в одной из квартир. Пожар в доме было ликвидирован на площади 60 квадратных метров.

В свою очередь, как уточнил журналистам на месте происшествия заместитель начальника управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов, по уточненным данным из дома эвакуированы 60 человек.

"В настоящий момент пожар ликвидирован, ведутся проливка и разборка конструкций. Эвакуированы 60 человек, все они размещены в гостинце "Солнечная" города Азова", - сказал Косов.

По данным пресс-службы ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", непосредственно перед происшествием газовщики выявили в доме утечку газа и непосредственного перед "хлопком" в одной из квартир газоснабжение в доме было отключено.

"Сегодня утром на пульт аварийно-диспетчерской службы поступила информация о запахе газа в доме 108/84 на ул. Павлова. Было установлено наличие утечки газа. Специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Хлопок на третьем этаже произошел после отключения газа", - говорится в сообщении.