Бабушкин предложил закрывать ТЦ за нарушения требований пожарной безопасности

26.02.20 13:23

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин потребовал привести все торговые центры региона в соответствие с требованиями противопожарной безопасности, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы области в среду.

"Поручаю привести все торговые центры в соответствие с установленными требованиями противопожарной безопасности. Нерадивые собственники должны знать: если недостатки в ближайшее время не будут исправлены, то последует наказание - вплоть до закрытия центров. Жизнь и безопасность людей - превыше всего", - привел сотрудник пресс-службы слова Бабушкина, выступившего на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На заседании обсуждалась ситуация в одном из торговых центров Астрахани, когда недавно во время учебной тревоги его сотрудники не смогли организовать эвакуацию посетителей.