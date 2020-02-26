Определились с датой: голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля
  
Объединяя усилия: Россия и Китай создают спецзону для медисследований
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
26.02.20 15:10

Экс-росгвардеец в Самарской области получил 12 лет колонии и штраф 220 млн рублей за взятки

© РИА Новости. Алексей Филиппов
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Самары в среду вынес приговор бывшему начальнику центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля регионального управления Росгвардии Дмитрию Сазонову, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд приговорил Сазонова к 12 годам колонии строгого режима и к штрафу 220 млн рублей. Также суд лишил его должности и права на 10 лет занимать государственные должности и должности в военном управлении", - сказал собеседник агентства.

Сазонов осужден по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, с 2011 года Сазонов, занимая руководящие должности в правоохранительных органах, систематически получал деньги от представителей частной охранной организации за то, что "закрывал глаза" на нарушения со стороны сотрудников организации.

Кроме того, в период с 2015 по 2018 год систематически получал деньги от директора ООО за размещение фотостудий в родильных домах Самары и обеспечение их беспрепятственной работы.

Общая сумма полученных им взяток составила более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Сазонов был задержан сотрудниками территориального управления ФСБ России с поличным после получения очередной части незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.02.20 12:31
Более 100 семей получат новые квартиры по программе реновации в СЗАО
.
  26.02.20 12:28
Противопожарные системы заменят более чем в 40 больницах и поликлиниках Москвы
.
  26.02.20 12:27
В московских школах в 2019 году не было ни одного случая отравления едой
.
  26.02.20 10:33
Гривистые волчата родились в Московском зоопарке
.
  25.02.20 17:41
Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года
.
  25.02.20 15:24
Мэрия Москвы утвердила программу уличных фестивалей на март-сентябрь 2020 года
.
  25.02.20 15:05
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
.
  25.02.20 14:21
Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны
.
  25.02.20 14:03
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве
.
  25.02.20 10:37
Власти Москвы могут выделить 115 млрд руб. на дороги и инфраструктуру для дачных поселков


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket