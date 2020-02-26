Экс-росгвардеец в Самарской области получил 12 лет колонии и штраф 220 млн рублей за взятки

26.02.20 15:10

© РИА Новости. Алексей Филиппов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Самары в среду вынес приговор бывшему начальнику центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля регионального управления Росгвардии Дмитрию Сазонову, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд приговорил Сазонова к 12 годам колонии строгого режима и к штрафу 220 млн рублей. Также суд лишил его должности и права на 10 лет занимать государственные должности и должности в военном управлении", - сказал собеседник агентства.

Сазонов осужден по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, с 2011 года Сазонов, занимая руководящие должности в правоохранительных органах, систематически получал деньги от представителей частной охранной организации за то, что "закрывал глаза" на нарушения со стороны сотрудников организации.

Кроме того, в период с 2015 по 2018 год систематически получал деньги от директора ООО за размещение фотостудий в родильных домах Самары и обеспечение их беспрепятственной работы.

Общая сумма полученных им взяток составила более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Сазонов был задержан сотрудниками территориального управления ФСБ России с поличным после получения очередной части незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей.