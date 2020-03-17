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17.03.20 12:49
Российские туристы застряли в Европе, особенно тяжелая ситуация в Чехии
"Российские туристы в Европе предоставлены сами себе и просят вывезти их домой, но сделать это непросто - на большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз. Особенно тяжелая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех - 13 марта", - сказала она.
Тюрина напомнила, что с 19 марта "Аэрофлот" останавливает рейсы в Прагу. "До этой даты вывезти всех оказавшихся там туристов однозначно не получится. А на рейс 19 марта уже нет билетов. Перевозчик сообщил об организации чартеров, но как это будет происходить и что делать туристам, непонятно", - заметила эксперт.
Она добавила, что "Аэрофлот" рекомендовал всем своим пассажирам в Чехии прибыть в его представительство в Праге и зарегистрироваться на будущий чартерный рейс. "Но в стране введен режим чрезвычайного положения, перемещение между городами запрещено, а туристы находятся не только в Праге, но и во многих других городах. Больше всего - в Карловых Варах, причем это люди немолодые, приехавшие на лечение", - сказала Тюрина.
Также отменили рейсы лоукостеры "Победа" и Wizz Air. "С 16 марта Wizz Air без какого-либо предупреждения перестала летать в Будапешт. Части российских туристов пришлось возвращаться со стыковками в Стамбуле, поскольку билетов на прямой рейс "Аэрофлота" уже не было", - сообщила эксперт.
Тюрина отметила, что в связи с ситуацией туроператоры обратились в Ростуризм - направили в ведомство списки клиентов, которые не могут вернуться в Россию.
"Ситуация осложняется тем, что у многих заканчиваются визы, туристы нервничают, начинается паника. Вся ответственность при отмене рейса лежит на перевозчике, и он может предложить пассажиру вылететь другим рейсом. Но в данном случае воздушное сообщение закрыто государством. По идее, туристам в этой ситуации надо связываться с консульством РФ, но они звонят туроператорам и просят помощи", - заметила она.
Тюрина подчеркнула, что в происходящее обязана вмешаться ассоциация "Турпомощь", поскольку ее функция - оказывать помощь туристам в экстренной ситуации, которая сейчас и наступила.
"Имеет смысл "распечатать" резервный фонд "Турпомощи". Туроператор приобретает сейчас авиабилеты туристам за свой счет, а потом мог бы компенсировать их из этого фонда. Надо срочно созывать наблюдательный совет и решать, как поступать сейчас, когда одна за другой закрываются страны, а россияне оказываются в патовой ситуации",- сказала Тюрина.
По ее мнению, к решению проблем российских туристов в Европе должен более активно подключиться МИД РФ, так как у ведомства есть полномочия и опыт решения задач на межгосударственном уровне.
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