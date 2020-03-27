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27.03.20 17:13
Жительницу Тувы накажут за распространение фейка о смерти студента от коронавируса
По данным ведомства, фейковая аудиозапись была размещена и распространена в одном из мессенджеров.
"На ней женский голос сообщает недостоверную информацию о смерти в Сут-Хольском районе Республики Тува от заражения коронавирусной инфекцией студента первого курса Кемеровского государственного университета", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что к распространению недостоверной информации причастна местная жительница. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).
"С ней провели профилактическую беседу, по результатам которой она принесла извинения за свой необдуманный поступок", - отмечается в пресс-релизе.
Материалы проверки направлены в Кызылский городской суд.
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