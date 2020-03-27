Жительницу Тувы накажут за распространение фейка о смерти студента от коронавируса

27.03.20 17:13

© РИА Новости. Вадим Жернов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции нашли и задержали жительницу Тувы, причастную к распространению ложной информации о смерти в республике студента вуза от коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, фейковая аудиозапись была размещена и распространена в одном из мессенджеров.

"На ней женский голос сообщает недостоверную информацию о смерти в Сут-Хольском районе Республики Тува от заражения коронавирусной инфекцией студента первого курса Кемеровского государственного университета", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что к распространению недостоверной информации причастна местная жительница. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

"С ней провели профилактическую беседу, по результатам которой она принесла извинения за свой необдуманный поступок", - отмечается в пресс-релизе.

Материалы проверки направлены в Кызылский городской суд.