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27.03.20 17:46

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий за апрель

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
27 марта. Interfax-Russia.ru - Пенсионный фонд России досрочно организовал перечисление денег банкам и "Почте России", чтобы они могли выплатить апрельские пенсии.

"В связи с указом Президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель", - говорится в сообщении пресс-службы ПФР, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

26 марта, уточняют в ПФР, были перечислены деньги "Почте России" и другим доставочным организациям на выплаты с 30 марта по 8 апреля.

"Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы", - говорится в сообщении.

27 марта, в пятницу, основная часть средств на апрельские пенсии были перечислены банкам (на выплаты с 1 по 12 апреля) и "Почте России" на выплаты с 9 по 12 апреля.

"27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также "Почте России" на выплаты с 9 по 12 апреля", - отметили в ПФР.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей, добавили в фонде.

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