Более 24 тысяч москвичей переехали по программе реновации за два года

30.03.20 10:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 марта. Interfax-Russia.ru - С начала программы реновации в Москве в новые квартиры переехали более 24 тысяч человек, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента городского имущества.

"За это время более 24 тысяч человек переехали в новые квартиры либо находятся в стадии переезда", - отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В ведомстве добавили, что ожидающие переселение по программе реновации, а также те, чье переселение уже начато, получили более 7 тысяч письменных разъяснений и еще более 19 тысяч очных консультаций. В основном, москвичей интересуют вопросы предоставления квартир в том же районе, критерии принципа "равнозначности" жилплощади, оформление документов, а также улучшение жилищных условий.

В департаменте напомнили, что задать вопросы по программе реновации можно через электронную приемную, по почте или подать запрос в службу "одного окна".

Ранее сообщалось, что с начала программы реновации полностью завершено переселение 31 дома. Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 июня 2017 года, и стартовала в феврале 2018 года с расселения дома в районе Северное Измайлово.

Программа предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 173 дома. В адресный перечень программы на данный момент входит 431 "стартовая" площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв.м жилья.

По итогам 2019 года, около 22 тыс. участников программы реновации переехали в новые дома либо находятся в процессе переезда. В этом году планируется начать переселение еще более 15 тыс. жителей.