Двух женщин, переболевших коронавирусной инфекцией, выписывают из новосибирской больницы

31.03.20 06:54

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 марта. Interfax-Russia.ru - У двух женщин, вернувшихся в середине марта из Франции и Италии и госпитализированных с COVID-19 в Новосибирске, медики получили отрицательные контрольные пробы, сообщает пресс-служба облправительства.

"Сегодня их выпишут из инфекционной больницы. Это женщины, вернувшиеся в середине марта из Франции и Италии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что девятого пациента c подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда.

Под медицинским наблюдением находятся 6 тыс.397 жителей области. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У этих людей нет симптомов ОРВИ. Снято с наблюдения в настоящий момент 1 тыс. 996 человек.