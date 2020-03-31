Число заразившихся коронавирусом в Дагестане выросло до 13 человек

31.03.20 10:41

© РИА Новости. Илья Наймушин

31 марта. Interfax-Russia.ru - Подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"13 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в референсцентре города Москвы. Это общее число. У 28 человек подтверждены первичные анализы, и ещё по 14 биоматериалам ждём результатов из Москвы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, 1 тыс. 232 человека обследованы на наличие инфекции в лаборатории Дагестана.

"На сегодня 854 человека, в том числе 12 человек старше 65 лет, находятся на карантине в Дагестане", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был подтверждён у депутата Народного Собрания республики.