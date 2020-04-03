Ограничения из-за коронавируса будут действовать в Брянской области до 30 апреля

03.04.20 17:01

© РИА Новости. Илья Питалев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Брянской области продлили действие ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения внесены в пятницу в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской область". Текст размещен на сайте регионального правительства.

До 30 апреля в регионе запрещено проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий, деятельность кафе и ресторанов, клубов и кинотеатров, стоматологических кабинетов и салонов красоты, букмекерских контор и тотализаторов. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Продлевается также электронное и дистанционное обучение в школах, колледжах и университетах. При этом в постановлении предусматривается при согласии родителей и соблюдении санитарного режима работа дежурных групп в детских садах и младших классах школ с численностью не более 12 человек.

Продлевается до конца апреля и режим самоизоляции для граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также для брянцев старше 65 лет.

Жителям Брянской области предписывается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается выход из дома на работу, в ближайший магазин или аптеку, а также для выноса мусора и выгула собаки на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

При этом органы власти, организации и предприниматели обязаны обеспечить, а граждане-соблюдать так называемое социальное дистанцирование не менее чем в 1,5 метра.